Italien: „Baby-Gangs“ terrorisieren Neapel

Neapel/ Wien. Arturo wurde am helllichten Nachmittag überfallen. Der 17-Jährige schlenderte gerade die elegante Via Foria in Neapel entlang, das historische Zentrum war an diesem vorweihnachtlichem Einkaufstag von Menschen vollgepackt. Plötzlich umzingelte ihn eine Gruppe Jugendlicher. Einer fragte frech nach der Uhrzeit, forderte Arturo auf, ihm zu folgen. Der Schüler weigerte sich. Da schloss sich der Kreis enger, einer zückte ein Messer, die anderen machten es ihm nach. Dann ging alles blitzschnell: Einer stach in Arturos Hals, ein anderer in den Brustkorb – immer und immer wieder. Insgesamt zwölf Mal, an zwölf verschiedenen Stellen, stachen sie zu. Als der Jugendliche schließlich zu Boden stürzte, rannte die „Gang“ davon.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2018)