Kuala Lumpur. Die Umweltschutzpläne in Europa werden seine Familie hart treffen, da ist sich Gani Jonek sicher. Der 66-jährige Kleinbauer aus Malaysia arbeitet normalerweise im Nordwesten der tropischen Insel Borneo. Weil er um seine Zukunft fürchtet, ist er diese Woche in die fast 1000 Kilometer entfernte Hauptstadt Kuala Lumpur gereist. Zusammen mit rund 1700 anderen Bauern zog er vor die örtliche Niederlassung der EU-Delegation, um zu protestieren: „Es geht um unser Einkommen, mit dem wir die Bildung für unsere Kinder bezahlen.“

Auf seinem Feld baut er Ölpalmen an, aus deren Früchten Palmöl gewonnen wird. Der Rohstoff gehört zu den erfolgreichsten aber auch umstrittensten Exportgütern Malaysias: Kritiker bringen Palmöl, das sowohl in Shampoos als auch Tiefkühlpizza steckt, in Verbindung mit massiver Abholzung von Regenwäldern. Um Platz für die Plantagen zu schaffen, kommt es regelmäßig zu Brandrodung.

Das EU-Parlament will jedoch die Nachfrage nach dem Öl nun eindämmen: Die europäischen Abgeordneten beschlossen, Palmöl als Basis von Biokraftstoffen ab 2021 zu verbieten. Die Palmölexporteure Malaysia und Indonesien, die für 90 Prozent der globalen Produktion stehen, reagieren empört: Sie drohen Europa mit einem Warenboykott.

„Jetzt haben wir Straßen“

Rund 650.000 Kleinbauern erwirtschaften in Malaysia ihr Einkommen mit dem Öl. „Bevor wir die Plantagen mit den Ölpalmen hatten, gab es in meinem Dorf keine Straßen und keinen Strom“, erzählt einer von ihnen bei der Demonstration. „Die Frucht hat unser Leben verbessert. Jetzt haben wir Straßen und ein Einkommen.“

Der Beschluss der EU-Parlamentarier gefährde nun das bisschen Wohlstand, warnen die Bauern. Die EU ist für sie der zweitwichtigste Exportmarkt: Allein aus Indonesien wurde zuletzt Palmöl im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro im Jahr importiert.

Wegen der drohenden Umsatzeinbußen zeigen sich nicht nur die Landwirte, sondern auch Politiker in Malaysia und Indonesien entsetzt. Es sei ein schwarzer Tag für den freien Handel, sagte Malaysias Plantagenminister Mah Siew Keong auf einer Veranstaltung von Palmölproduzenten in Kuala Lumpur. Er forderte den Rat der EU, der dem Parlamentsvorstoß noch zustimmen muss, dazu auf, das Vorhaben zu stoppen. Der Minister warnte die Europäer vor ökonomischer Vergeltung: „Glaubt nicht, dass wir weiter Produkte aus Europa kaufen werden.“ Zuvor hatte Mah bereits ein geplantes Freihandelsabkommen mit der EU wegen des Konflikts in Frage gestellt.

Auch Indonesiens Handelsminister Enggartiasto Lukita sprach von „unfairen Maßnahmen“. Indonesien und Malaysia beklagen, dass Palmölproduzenten als Umweltsünder herausgegriffen werden, während gleichzeitig auch andere Nutzpflanzen als Basis von Biosprit zur Abholzung beitragen. Dennoch ist das Problem in der Palmölindustrie besonders dramatisch: Regelmäßig sind die Inseln Borneo und Sumatra sowie nahegelegene Metropolen wie Singapur wegen illegaler Brandrodung von Palmölproduzenten in dichte Rauchschwaden gehüllt. Wegen der Abholzung ist die Klimabilanz von Biodiesel mit Palmölbasis drei Mal schlechter als die von herkömmlichem Diesel, stellte die Umweltorganisation T&E 2016 in einer Analyse fest.

Die Kritiker der Parlamentsentscheidung werfen den Abgeordneten vor, ihre Umweltpolitik auf Kosten von armen Bauern zu betreiben. In Malaysia werden rund 40 Prozent der Ölpalmen von Kleinbauern gepflanzt. „Die Palmen haben sich als eines der stärksten Instrumente zur Armutsbekämpfung herausgestellt“, sagte Ahmad Ibrahim, Forscher an der Academy of Sciences Malaysia. „Es kann keine Nachhaltigkeit geben, wenn das Armutsproblem nicht gelöst ist.“

