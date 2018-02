18 Verletzte: Lieferwagen mit Gasflaschen fährt in Shanghai in Passanten

In der chinesischen Hafenstadt Shanghai ist am Freitag ein Lieferwagen mit Gasflaschen brennend und mit hoher Geschwindigkeit in Passanten gefahren und hat mindestens 18 Menschen verletzt. Drei wurden schwer verletzt, berichtete die Stadtregierung am Freitag.

Die Polizei schloss einen Anschlag aus. Der Fahrer habe ohne Lizenz "gefährliche Güter" transportiert, an Bord waren demnach mehrere Gasflaschen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe geraucht, dabei habe sich dann Feuer entzündet und der Fahrer infolgedessen die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Das Fahrzeug fuhr vor dem Starbucks-Cafe am Volkspark im Zentrum der Metropole auf den Fußweg in die Passanten. Augenzeugen berichteten der Zeitung "Pengpai", im Innenraum des Fahrzeugs habe es schon gebrannt. An Bord seien Gasflaschen gewesen, die sich aber nicht entzündet hätten. Die herbeigeeilte Feuerwehr löschte das Fahrzeug.

Der brennende Wagen sei plötzlich auf den Fußweg gefahren und habe mehrere Fußgänger umgefahren, berichteten Augenzeugen laut "Pengpai". Andere seien zur Seite gesprungen. Einige mutige Passanten hätten versucht, die Fenster einzuschlagen. "Der Fahrer schien ohnmächtig geworden zu sein, jemand versuchte, ihn zu retten", sagt eine Augenzeugin.

(APA/Reuters)