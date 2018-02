Fehlende Mitgift: Mann stahl seiner Frau eine Niere

Die Tradition der Mitgift ist in Indien bereits seit Jahrzehnten verboten, allerdings noch immer verbreitet. Nun erhebt eine 28-jährige Frau aus den Westbengalen schwere Vorwürfe gegen ihren Mann: Weil sie keine Mitgift in die Ehe mitgebracht habe, hätten ihr Mann und ihr Schwager ihr eine Niere gestohlen. Sie habe öfter Bauchschmerzen gehabt und der Mann habe sie vor zwei Jahren überredet, sich einer Blinddarmoperation zu unterziehen. In Wahrheit sei das aber eine komplett andere Operation gewesen, und zwar in einer Privatklinik in Kalkutta, berichtet die BBC.

"Bevor wir nach Kalkutta gefahren sind", erzählte die Frau der "Telegraph India", "waren wir in einem Haus seiner Verwandten. Dort gaben sie mir ein Erfrischungsgetränk, danach war mir schwindlig. Wir gingen zu einem Arzt, der dann sagte, dass ich sofort eine Blinddarmoperation bräuchte."

Monate später habe sie immer wieder Rückenschmerzen bekommen. Bei einer medizinischen Untersuchung stellten Ärzte schließlich fest, dass ihr eine Niere fehlt. Zudem habe sich die verbliebene Niere stark entzündet.

Nach der OP habe ihr Mann ihr eingeredet, dass sie niemandem etwas darüber erzählen soll. Er habe sie während ihrer Ehe auch verbal und physisch missbraucht, erzählt die Inderin. Mit dem Verkauf der Niere hätten der Mann und ihr Schwager das Geld für die Mitgift lukriert. Die fehlende Mitgift sei immer wieder ein Thema gewesen, er habe sie deswegen oft erniedrigt. Die beiden Männer wurden verhaftet. Zu der fehlenden Niere seiner Frau sagte der Mann, sie habe sie freiwillig einer Person aus Raipur gespendet.

