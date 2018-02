Verhaftet am Valentinstag: Indonesien geht gegen unverheiratete Paare vor

In Indonesien hat der Valentinstag für mehrere unverheiratete Paare mit einem bösen Erwachen geendet. Bei einer Razzia in Surabaya, der zweitgrößten Stadt des Landes, nahm die Polizei mindestens 22 Paare mit, die sich zusammen in Hotelzimmern aufhielten, ohne verheiratet zu sein.

Indonesien ist mit mehr als 250 Millionen Einwohnern das weltweit bevölkerungsreichste muslimische Land. Sex vor der Ehe ist aber nicht verboten.

Nach einem Bericht des Online-Portals Detik klopften die Polizeibeamten an zahlreiche Hotelzimmer. Wenn ihnen nicht geöffnet wurde, versuchten sie, durchs Fenster einen Blick ins Zimmer zu werfen. Polizeisprecher Joko Wiyono sagte: "Wir haben 22 Paare gestellt, aber wir sind noch nicht durch." In einigen anderen Städten waren sogar Feiern zum Valentinstag verboten worden.