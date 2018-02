Deutschland: 70-Jähriger stach auf drei Ausländer ein

Ein 70-Jähriger hat am Samstagabend in der deutschen Stadt Heilbronn auf drei Ausländer eingestochen. Ein 25 Jahre alter Iraker wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 17-jähriger Afghane und ein 19-jähriger Syrer erlitten leichte Verletzungen. Der Angreifer wurde von Passanten überwältigt und festgehalten, bis die alarmierte Polizei eintraf.

Der Tatverdächtige wurde den Angaben zufolge ebenfalls leicht verletzt. Die Polizei nahm den offensichtlich betrunkenen Mann fest. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen in Heilbronn wohnhaften russischen Staatsangehörigen. Der "Heilbronner Stimme" zufolge besitzt der Tatverdächtige auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Nach Informationen der Zeitung wurde der Angreifer wieder auf freien Fuß gesetzt.

(APA/AFP)