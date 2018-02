"Schwerer Vorfall" im britischen Leicester

In der britischen Stadt Leicester hat es nach Angaben der Polizei am Sonntagabend einen "schweren Vorfall" gegeben. Alle verfügbaren Rettungskräfte seien in der Stadt in Mittelengland im Einsatz, hieß es. Die Bürger wurden aufgefordert, das betreffende Gebiet zu meiden. Örtliche Medien berichteten unter Verweis auf Augenzeugen, es habe einen lauten Knall gegeben, der an eine Explosion erinnert habe. Gepostete Bilder und Videos zeigten Flammen, die aus einem Gebäude kommen.

Häuser wurden evakuiert, es gibt unbestätigte Berichte über Verletzte. Die Zeitung "The Telegraph" berichtete auf ihrer Homepage, dass es um 7.10 Uhr Ortszeit zu einer "massiven Explosion" an einem polnischen Geschäft in der Hinckley Road gekommen sein soll. "Die Carlisle Street und ein Teil der Hinckley Road sind gesperrt. Bitte bleiben sie der Gegend fern", twitterte die Polizei.

Leicester liegt in Mittelengland und hat rund 330.000 Einwohner.

| Major Incident |



19:19 |There has been a major incident on Hinckley Road, Leicester. All emergency services are currently dealing with this. Carlisle Street and part of Hinckley Road have been closed Please avoid the area. — LeicestershirePolice (@leicspolice) 25. Februar 2018

