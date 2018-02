Hitlers Glocke soll wieder läuten

"Alles fuer's Vaterland - Adolf Hitler". Die Inschrift der großen Glocke in der kleinen Gemeinde Herxheim am Berg im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz hat den örtlichen Gemeinderat seit langem beschäftigt. Sie hängt seit 1934 im Turm der protestantischen Jakobskirche, doch richtig Wirbel erzeugte sie erst im vergangenen Jahr, als sie nach Protesten im September abgeschaltet wurde. Am Montag entschied der Gemeinderat: Die Glocke soll als "Anstoß zur Versöhnung und Mahnmal gegen Gewalt und Unrecht" erhalten bleiben.

Die Glocke ist Besitz der Gemeinde. Die Evangelische Kirche der Pfalz hatte angeboten, die Kosten für den Tausch der Glocke zu übernehmen. Doch zehn gegen drei Gemeinderäte stimmten für den Verbleib der Glocke. Bürgermeister Georg Welker (parteilos) hatte sich stets für den Verbleib der Glocke im kleinen Kirchturm eingesetzt. Sein Vorgänger als Gemeindechef des 800 Einwohner-Dorfes musste wegen relativierenden Aussagen über die NS-Zeit letztes Jahr zurücktreten.

Glockengutachterin gab Ausschlag

Ausschlaggebend für die Entscheidung des Gemeindrats war ein Gutachten der Glockensachverständigen Birgit Müller, das am Montag präsentiert wurde. Demnach sei die Glocke sowohl ein zeitliches als auch Klangdokument und steht unter Denkmalschutz. Sie sollte daher entweder in ein Museum gebracht oder im Kirchturm bleiben können. Eine "Entsorgung" der Glocke sei einer "Flucht vor einer angemessenen und aufgeklärten Erinnerungskultur". Die Glocke sei vor allem ein Musikinstrument, das seit 84 Jahren zu dem Dorf gehöre und damt ein akkustisches Denkmal. Die Inschrift und Symbolik würden die Glocke zu einem Mahnmal gegen das Vergessen machen.

Eine Gedenktafel in der Kirche soll nun auf die besondere Geschichte der Kirche erinnern, Veranstaltungen sollen sich mit der heiklen Thematik auseinandersetzen. Das Publikum quittierte die Entscheidung nach der Gemeinderatssitzung am Montag jedenfalls mit Applaus. Im Zuge der Debatte über die Glocke im letzten Herbst gab es vor allem viele kritische Stimmen, darunter von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Auch die Evangelische Kirche der Pfalz befürwortet den Austausch von Glocken mit Botschaften aus der NS-Zeit. In Essingen und Mehlingen wurden Glocken mit NS-Inschriften ausgetauscht, in Pirmasens-Winzeln blieb sie hängen.

(Red.)