Säureanschlag auf Manager: Spuren führen zu einer Frau

Nach dem Säureangriff auf dem Manager Bernhard Günther in der Nähe von Düsseldorf fand die Polizei nun erste Spuren zu den Tätern. Am Tatort wurden DNA-Spuren sichergestellt, die zu einer Frau führen, berichtet die "Bild"-Zeitung. Laut "Spiegel" wurde außerdem ein Handschuh am Tatort sichergestellt.

Günther hatte als Finanzvorstand des Essener Energieversorgungsunternehmens Innogy gearbeitet. Zwei Unbekannte hatten den 51-Jährigen in einer Parkanlage angegriffen und mit Säure überschüttet. Laut Angaben der Polizei sind die Täter auf der Flucht.

Es war nicht der erste Angriff auf dem Manager: Vor wenigen Jahren war der Manager beim Joggen attackiert und zusammengeschlagen worden, so der "Spiegel". Zu der Zeit war er noch Finanzvorstand des Energieunternehmens RWE gewesen, dem Mutterkonzern von Innogy. Es sei allerdings nicht klar, ob die damalige Attacke mit dem aktuellen Angriff zusammen hänge, berichtet das "Handelsblatt". Die Polizei ermitle "in alle Richtungen".

Der RWE-Konzern gab sich erschüttert: "Die unfassbare Attacke auf Bernhard Günther hat uns zutiefst getroffen", so der RWE-Vorstandsvorsitzende Rolf Martin Schmitz. Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeiter seien "bestürzt und entsetzt". Dem Unternehmen liegen nach eigenen Angaben keine Informationen über die Hintergründe der Tat vor.

