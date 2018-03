Wrack des US-Flugzeugträgers Lexington entdeckt

Canberra/Washington/Tokio. Fast 76 Jahre war der Flugzeugträger USS Lexington – der erste große Träger, den die USA im Zweiten Weltkrieg verloren – verschollen. Er war im Mai 1942 in der Schlacht in der Korallensee, einem Nebenmeer des Pazifiks zwischen Australien, Papua-Neuguinea und den Salomonen, gesunken.

216 der etwa 2900 Crewmitglieder starben; jenes Foto, das zeigt, wie sich Hunderte Menschen von dem rauchenden Schiff abseilen, ist Legende.

Nun hat ein Team des US-Milliardärs und Microsoft-Gründers Paul Allen das Wrack in 3000 Meter Tiefe 800 Kilometer vor Queensland gefunden. Bilder zeigen, dass das Wrack (das 270 Meter lange Schiff war für 80 Flieger ausgelegt) gut erhalten ist, indes es in drei Teile zerbrochen ist. Man sieht Aufbauten, Flak, das Flugdeck und Flugzeuge. Auf einer Grumman "Wildcat" prangt das Staffelemblem „Felix the Cat", was die Maschine als Teil der noch heute existenten 31. Kampfstaffel "Tomcatters" ausweist, sowie vier aufgemalte japanische Reichskriegsflaggen, was vier Abschüsse bedeutet.

Milliardär als Wracksucher

Gefunden hat die Lexington die Petrel, ein Spezialschiff, das Allen gehört und in Tiefen bis 6000 Meter aufklären kann. Allen soll mehr als 21 Milliarden Dollar besitzen. 2017 fand die Petrel das Wrack des Kreuzers USS Indianapolis, der 1945 von einem japanischen U-Boot torpediert worden war, nachdem er Teile für die Atombombe Little Boy transportiert hatte; im selben Jahr fand die Petrel Wracks japanischer Kriegsschiffe vor den Philippinen.

Schließen Flugzeuge in mehr als 2800 Meter Tiefe auf dem Deck der Lexington – APA/AFP/PAUL G. ALLEN/STR

Schließen Die Grumman "Wildcat" mit dem Staffelemblem der Tomcatters und vier Luftsieg-Markierungen – APA/AFP/DOUGLAS CURRAN

Schließen Flak-Vierling – APA/AFP/PAUL G. ALLEN/STR

Die Schlacht im Korallenmeer hatte sich entwickelt, als eine japanische Invasionsflotte mit Landungstruppen um Neuguinea herum fahren und bei Port Moresby vis-à-vis Australiens eine Basis schaffen wollte, um den Kontinent zu bedrohen. Dieser wurde umgekehrt als US-Aufmarschraum genützt. Ein wesentlicher Teil der australischen und neuseeländischen Streitkräfte war schon damals in Nordafrika und Nahost eingesetzt. Man fürchtete in Australien eine partielle Invasion, etwa von Gebieten im rohstoffreichen Queensland, oder gar von Sydney.

Richtungsweisende See-Luft-Schlacht

Die japanische Flotte um zwei Träger im Kern sowie einen leichten Träger als Bestandteil einer Nebenaktion auf den Salomonen wurde in der Coral Sea von einer US-australischen Flotte um Lexington und Yorktown gestellt. Siehe unten eine Karte vom Anmarsch der Flotten ins Kampfgebiet. Die Amerikaner hatten übrigens vom Plan der Japaner erfahren, weil ihnen der japanische Funk-Code bekannt war, und waren für die Japaner vor Ort eine Überraschung, weil diese höchstens mit geringeren Kräften rechneten, etwa höchstens nur einem US-Träger in der Region.

Schließen Anmarsch der Flotten April 1942 – www.delsjourney.com/

Es kam zur ersten See-Luft-Schlacht, bei der einander Schiffe der Gegner gar nicht zu Gesicht bekamen und die Alliierten ein hohes Risiko eingingen: Die zwei Träger stellten die Hälfte der großen US-Carriers im Pazifik dar, während Japan dabei seinerzeit mehrfach überlegen war.

Dieser Browser unterstützt keine I-Frames.

Die Japaner verloren im Wesentlichen nur den leichten Träger Shōhō und einen Zerstörer, während die Yorktown schwer beschädigt wurde und vorerst außer Gefecht war. Letztlich bliesen die Japaner aber trotz des Unentschiedens die Landung ab, wurden also erstmals gestoppt und verhielten sich künftig vorsichtiger. (bark/wg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.03.2018)