Betrunkener Straßenbahnfahrer verursacht Groß-Unfall in Köln

Bei einem Straßenbahnunfall in der Kölner Innenstadt sind rund 43 Menschen verletzt worden. Eine Straßenbahn war am Donnerstagabend in der Kölner Innenstadt auf eine zweite, an einer Haltestelle stehende Bahn aufgefahren. In der Nacht sprach ein Polizeisprecher von 43 Verletzten - eine Person sei schwer verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 70 Einsatzkräften vor Ort.

Einer der beteiligten Fahrer war offenbar alkoholisiert. Ein Sprecher der Kölner Polizei bestätigte in der Nacht auf Freitag, dass ein Atemalkoholtest bei einem Fahrer positiv ausgefallen sei. Eine Blutprobe sei angeordnet worden.

Wenn sich das bewahrheiten sollte, wären die Kölner Verkehrs-Betriebe tief erschüttert, twitterten diese. Der Vorfall werde intern aufgeklärt. "So etwas gab es bei der KVB nach unserer Erinnerung bisher nicht", hieß es weiter.