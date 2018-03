Macron will Französisch wieder zur Weltsprache machen

Der französische Präsident Emmanuel Macron will am Dienstag in einer Rede vor der Academie Francaise eine Kampagne zur Verbreitung der französischen Sprache auf der Welt starten. Das regierungsfinanzierte Programm solle "das Lernen, die Kommunikation und das Schaffen" auf Französisch fördern, berichtet der "Guardian".

Das Projekt Macrons solle nicht auf französischsprachige Länder begrenzt sein, sondern sich auf den ganzen Globus erstrecken. Doch das Programm sei nicht als Herausforderung für die englische Sprache gedacht, sondern solle eine mehrsprachige Welt fördern, betont das Büro im Elysée-Palast.

Macron will damit ein Wahlkampfversprechen einlösen. Bei einer Rede vor Studenten in Burkina Faso im vergangenen November behauptete er, dass Französisch die erste Sprache in Afrika oder sogar der ganzen Welt werden könne.

Derzeit ist Französisch die am sechst häufigsten gesprochene Sprache weltweit - hinter Mandarin, Englisch, Hindi, Spanisch und Arabisch. Es gibt mehr französische Muttersprachler außerhalb Frankreichs als im Land, die meisten davon in Afrika. Mehr als 80 Staaten zählen zum französischen Sprachraum, der Frankofonie. Sie ist ein Erbe der französischen Kolonialzeit.

So liegt ein Fokus des Sprachprogramms von Macron auf der Französischförderung in afrikanischen Staaten. Geht es nach Macron soll Französisch auch in internationalen Medien, im Internet und unter Künstlern wieder mehr verbreitet sein. Außerdem sollen wieder mehr Auslandsstudenten in Frankreich studieren. Doch der Vorstoß wird auch kritisiert, berichtet der "Guardian". Mehrere Schrifsteller verurteilten das Projekt als imperialistisch und abgehoben.

