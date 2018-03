Erdoğan will die Kampfzone bis in den Nordirak ausweiten

Istanbul. Nach der Einnahme der nordwestsyrischen Stadt Afrin plant der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, den nächsten Feldzug seiner Armee – diesmal im Irak. Erdoğan droht mit einem türkischen Einmarsch im nordirakischen Sinjar, mit dem Ankara die Verbindungswege der syrischen Kurdenmiliz YPG zum Hauptquartier der Terrororganisation PKK im Irak blockieren würde. Die türkischen Militäraktionen treffen auf wachsende Kritik der USA, doch Erdoğan verschärfte seine Kritik an Washington am Dienstag noch einmal. Er setzt darauf, dass die Amerikaner am Ende nachgeben werden. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die syrische Stadt Manbij, in der US-Soldaten zusammen mit den sogenannten Volksverteidigungseinheiten der YPG stationiert sind.

