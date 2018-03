Parkland-Massaker: Dutzende solidarisieren sich in Wien mit US-Schülern

In den USA werden am Samstag Hunderttausende auf den Straßen zu Protesten gegen Waffengewalt erwartet. In Wien fiel die Solidaritätskundgebung am Nachmittag kleiner aus: Nach Polizeiangaben folgten rund 100 Personen am Ballhausplatz dem Aufruf der "Democrats Abroad", der Organisation für US-Demokraten im Ausland.

Unter dem Motto "March For Our Lives" (Marsch für unsere Leben, Anm.) haben überlebende Schüler nach dem Massaker an einer Schule in Florida für diesen Samstag zu Großdemonstrationen gegen Waffengewalt in den USA und weltweit aufgerufen.

Solidaritätskundgebungen fanden unter anderem bereits in Australien statt. Mit Schildern wie "Amerika, liebe deine Kinder, nicht deine Waffen" und "Leben retten, Waffen reglementieren" demonstrierten die rund 100 Kinder und Jugendlichen im Hyde Park in Sydney, wie australische Medien berichteten. In Berlin versammelten sich am Nachmittag zunächst nur eine Handvoll Menschen auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor.

Schüler übernehmen "Guardian"-Webseite

In einem Brief an Überlebende des Schulmassakers haben US-Schauspieler George Clooney und seine Frau Amal ihre Unterstützung zugesichert. "Amal und ich stehen unterstützend und dankend hinter euch. Ihr macht mich wieder stolz auf mein Land", schrieb der 56-Jährige in einem von der britischen Zeitung "The Guardian" veröffentlichten Brief.

Am Freitag übernahmen Redakteurinnen der Schülerzeitung der Oberschule in Parkland die "Guardian"-Webseite, um die Berichterstattung zu den Protestaktionen zu koordinieren. Ein Interview mit ihnen lehnten die Clooneys ab, weil es "viel effektiver" sei, wenn die "starke Botschaft" von jungen Menschen an Erwachsene herangetragen werde. Das Ehepaar habe aber 500.000 US-Dollar (rund 404.000 Euro) für die Protestaktion gespendet, schrieben die Schülerinnen.

>>> Clooney-Artikel im "Guardian".

(APA/dpa)