Pilot betrunken festgenommen, Passagiere gestrandet

Ein betrunkener Copilot hat die Reisepläne von 106 Passagieren durcheinander gebracht, indem er kurz vor dem Abflug nach Lissabon im Cockpit festgenommen worden ist. Einem Mitarbeiter des Flughafens waren der unsichere Gang und der Alkoholgeruch des 40-jährige Portugiesen aufgefallen - er hatte deshalb am Freitag die Luftaufsicht und die Polizei informiert.

Die Beamten stellten fest, dass der Mann alkoholisiert war und holten ihn aus der Maschine. Der Flug TP523 wurde gestrichen. Die Passagiere strandeten zunächst in Stuttgart, suchten sich dann nach Angaben einer Flughafensprecherin andere Wege nach Portugal. Wie die Airline mitteilte, war am Sonntagmittag etwa die Hälfte der Passagiere in Portugal angekommen, die anderen sollten am Montag ihr Ziel erreichen.

Nachdem eine Sicherheitsleistung von 10.000 Euro gezahlt wurde, ist der Pilot wieder frei, hieß es am Sonntag von der Polizei. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stuttgart droht dem Mitarbeiter der betroffenen portugiesischen Airline TAP ein Strafbefehl wegen versuchter Gefährdung des Luftverkehrs.

Keine Ersatzcrew

Der 40-Jährige hatte am Freitag bereits mit den Vorbereitungen für den Flug TP523 begonnen, als er aus dem Cockpit geholt wurde, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Beamten stellten fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Genauere Angaben dazu machten die Behörden nicht. Laut Ermittler wurde beantragt, die Fluglizenz des Mannes zu beschlagnahmen.

Ein Ersatz für den Flug nach Lissabon sei offenbar nicht so einfach zu organisieren gewesen, sagte die Flughafensprecherin. Weil keine Ersatzcrew bereitstand, mussten Passagiere die Nacht auf Samstag in einem Hotel verbringen. Nach Angaben der Sprecherin flogen einige von ihnen dann bis Samstagmittag mit anderen Flugzeugen nach Portugal, andere reisten mit Zügen zu den Flughäfen Frankfurt und München weiter.

Die Fluggesellschaft TAP Air Portugal entschuldigte sich am Samstag bei den Passagieren "für die entstandenen Unannehmlichkeiten". Der Flug Stuttgart-Lissabon sei "aufgrund der Fluguntauglichkeit des Copiloten storniert" worden. Man werde gegen den Mann ein internes Untersuchungsverfahren einleiten.

