Oranger Schnee sorgt in Osteuropa für Verwunderung

Oranger Schnee verwandelt osteuropäische Skiorte in eine Marslandschaft, das berichtet unter anderem der "Guardian". Tatsächlich ist auf zahlreichen in sozialen Netzwerken geposteten Bildern aus der Ukraine, Russland, Bulgarien und Rumänien oranger Schnee zu sehen. Das sorgt für Verwunderung.

Die ungewöhnlichen Szenen dürften durch einen Mix aus Sand, Staub und Pollen entstanden sein. Diese dürften durch den Wind vom Norden Afrikas, konkret aus der Sahara, nach Osteuropa getragen worden sein. Meteorologen sagen im "Guardian", dass derartige Phänomene zirka alle fünf Jahre zu beobachten sind.

Meteorologe Steven Keates erklärt das Phänomen im "Independent" so: Der Staub aus der Sahara würde durch Sandstürme in die oberen Schichten der Atmosphäre aufsteigen und sich über das Mittelmeer schieben. Durch Regen oder Schnee würde "was auch immer in der Atmosphäre ist", wie es Keates ausdrückt, herunterkommen. Diesmal handelte es sich eben um Sand.

Mär 23, 2018

(j.n.)