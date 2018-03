Ungarn: Polizei nimmt Betreiber der Plattform "Migrantenschreck" fest

Der mutmaßliche Betreiber der Internetplattform "Migrantenschreck" ist am Mittwoch in der Früh in Ungarn verhaftet worden. Der Vorwurf lautet auf illegalen Waffenhandel, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Die Durchsuchungen dauerten noch an, weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Nach Informationen von ARD, "Süddeutscher Zeitung" und der Nachrichtenseite "Motherboard" nahmen ungarische Spezialkräfte den 35-jährigen Rechtsextremen Mario Rönsch in der Früh in Budapest fest. Er soll illegal Waffen an Kunden in Deutschland verkauft haben, um sie gegen Flüchtlinge zu bewaffnen. In seinem Online-Shop bewarb er die Waffen als "Verteidigung" gegen "Ficki-Ficki-Fachkräfte", berichtet die "Süddeutsche".

Der Ausmaß der Verkäufe sei "erschreckend", sagte die Staatsanwältin. Demnach soll er mit in Deutschland verbotenen Gaspistolen im Wert von mehr als 100.000 Euro gehandelt haben. Zu seinen Kunden sollen auch mehrere Hundert Deutsche gehören.

Im vergangenen Juli hatten Zollfahnder bei Durchsuchungen in Berlin, Brandenburg und Thüringen 13 Schusswaffen gefunden, die sich Waffenkäufer aus Deutschland über die Internetseite Migrantenschreck.ru besorgt hatten. Die Ermittlungen richteten sich damals gegen insgesamt gegen 14 Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 66 Jahren.

Zudem soll Rönsch, der als einer der meistgesuchten Rechtsextremen in Deutschland galt, zwei der größten deutschen Hetzseiten betrieben haben, berichtet die "Süddeutsche": Die Facebook-Seite "Anonymous.Kollektiv". Sie sammelte mit rassistischen Posts und Verschwörungstheorien fast zwei Millionen Likes. Und die für Falschnachrichten bekannte Seite "Anonymousnews.ru", die Millionen Leser erreichten.

>>> "Süddeutsche Zeitung".

(APA/AFP)