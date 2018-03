Zwei Flugzeuge am Airport Tel Aviv am Boden kollidiert

Auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv hat sich am Mittwoch bei starkem Regen ein glimpflicher Flugzeugunfall ereignet: Eine Boeing 737-700 der privaten deutschen Gesellschaft Germania ist am Boden mit einer Boeing 767-300ER der israelischen El Al zusammengestoßen. Es gab keine Verletzten, der Sachschaden ist aber beträchtlich.

Die Boeing der Germania sollte nach Berlin fliegen. Sie sei beim Verlassen ihrer Parkposition mithilfe eines Schleppfahrzeugs mit der anderen Maschine im Bereich des Hecks zusammengestoßen, teilte ein Sprecher der israelischen Luftfahrtbehörde mit.

Ein Video im Internet zeigt, dass die Leitwerke beider Flugzeuge miteinander verhakt waren. Das Seitenruder der Deutschen wurde stark beschädigt. Das Leitwerk ist beim Flugzeug der wesentliche Teil, um Höhe und Flugrichtung zu ändern und das Flugzeug zu stabilisieren.

