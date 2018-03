"The Beach": Thailand sperrt berühmten Strand für Touristen

Maya Bay hat unter seiner Berühmtheit sehr gelitten. Der Strand, der im Film "The Beach" mit Leonardo di Caprio beinahe den Schauspielern die Show stahl, ist auch heute noch eine Touristenattraktion. Nach 18 Jahren haben Flora und Fauna aber unter den Menschenmassen sehr gelitten, weswegen die Regierung Thailands jetzt die Notbremse zieht und eine temporäre Urlauber-Sperre ausspricht.

Zwischen Juni und September soll der Strand für Urlauber gesperrt werden. Es soll den bereits zu zwei Drittel beschädigten Korallenriffen Zeit zur Regeneration geben. Der Meeresökologe an der Kastsart-Universität in Bangkog, Thon Thamrongnawasawat, sieht in dem rücksichtslosen Verhalten der Touristen den Grund für das Korallensterben, die ihren Müll zum Teil einfach ins Meer werfen. Außerdem würden auch die großen Strandhotels ihr Abwasser direkt ins Meer leiten. Die temporäre Sperre sei ein erster Schritt, um das weitere Sterben der Korallen aufzuhalten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Thailand beliebte Strände für Touristen sperrt, um Flora und Fauna zu schützen.

