Raumfahrt: „Himmelspalast“ fällt vom Himmel

An diesem Osterfest, wenn die Christen der Auferstehung des Herrn gedenken und Kinder hoffen, dass der Osterhase viele Geschenke im Garten versteckt haben möge, fällt vom Himmel ein besonderes „Geschenk“ auf die Erde nieder: Chinas Raumstation Tiangong 1 (Himmelspalast).

Laut Europas Weltraumagentur ESA bzw. deren Büro für Weltraumschrott in Darmstadt mit Stand Donnerstag 16 Uhr reicht das Zeitfenster des Eintritts in die tiefere Atmosphäre vom Vormittag des Karsamstags bis Ostersonntagnachmittag; die Satellitenbeobachtungsplattform satview.org sah den Eintritt am Sonntag gegen 19 Uhr, plus/minus acht Stunden. Der rund elf Meter lange und 3,3 Meter dicke Zylinder mit Sonnensegeln, der beim Start 2011 eine Masse von 8,5 Tonnen hatte, wird unterhalb etwa 100 bis 120 Kilometern Höhe aufglühen, bersten und großteils verglühen. Eine Leuchterscheinung jagt tausende Kilometer über den Himmel.

Die Masse von Tiangong 1 jetzt ist kleiner als 8,5 Tonnen, da in Letztere die im Westen unbekannte Spritmenge für die Steuerdüsen inkludiert war. Jedenfalls dürften 20 bis 40 Prozent der Masse auf die Erde fallen, die ESA schätzt bis zu 3,5 Tonnen, vor allem Teile aus Edelstahl und Titan. Laut Kalkulationen wird die Station, deren Bahn man auf satview.org verfolgen kann, zwischen dem 43. Breitengrad Nord und Süd auf den Globus fallen. Das umfasst das Gros der Landfläche von den Großen Seen in Nordamerika, Südfrankreich, der Mongolei und Japan bis hinunter nach Patagonien und Neuseeland.

Da die Chance für Einschläge an den Rändern größer als in Äquatornähe ist, sind Treffer in den USA, Spanien, auf dem Balkan, in Zentralasien und China, im Süden etwa in Argentinien und Südafrika möglich. Österreich liegt nördlich des Einschlagswahrscheinlichkeitsgürtels, hat also nichts zu befürchten (so liegt Klagenfurt auf 46° 37‘ Nord). Eine auch nur halbwegs genaue regionale Impaktprognose ist erst Stunden vorher möglich, und selbst dann wegen vieler Faktoren bis auf Tausende Kilometer ungenau, wobei es Teile entlang einer ebenso langen, aber schmalen Spur regnen wird.

Generell werden Trümmer eher ins Meer fallen; die Chance, dass ein Mensch getroffen wird, geht gegen unendlich: Das sei, als würde man zweimal im Jahr vom Blitz getroffen, heißt es. „Oder als würden Sie beginnen, Ski zu fahren, und binnen 20Sekunden dabei sterben“, wie Heiner Klinkrad, ESA-Experte für Weltraumschrott, zur „Presse“ sagte.

Ein Raketenteil traf einmal eine Frau

Niemand wurde bisher durch Trümmer etwa von Satelliten und Raketen verletzt. Nur eine Person, Lottie Williams, wurde nachweislich 1997 in Tulsa (Oklahoma) von einem Aluminiumteil mit dem Gewicht einer leeren Getränkedose gestreift, das von einer startenden Rakete herabgetrudelt war. Im Übrigen stürzen alle paar Tage Satelliten und Raketenteile zur Erde und verglühen meist völlig: Diesen März waren es bisher 17 Stück.

Pro Jahr fallen bis zu 80 Tonnen Schrott, darunter ähnliche Dinge wie Tiangong 1, etwa Müllfrachter von der Raumstation ISS. Seit 1964 stürzten 19 noch größere Objekte mit je über 16 Tonnen Masse ab. Rekordhalter: die russische Raumstation Mir (120 t, Absturz 2001). Solche Geräte werden meist kontrolliert heruntergeholt, man lenkt sie in eine Zone im Pazifik vor Chile, den „Friedhof der Raumfahrzeuge“. 2008 schoss ein US-Kreuzer mit einer Rakete einen US-Spionagesatelliten in 247 km Höhe über dem Pazifik ab, weil er am Abstürzen war. Als 1979 das 74 Tonnen schwere US-Raumlabor Skylab unter unglücklichen Umständen vom Himmel fiel, krachte es in die Wüste Westaustraliens.

Tiangong 1, Chinas erste Raumstation, umrundete lang in 330 bis 390 km Höhe alle 88 Minuten die Erde und wurde von einer unbemannten und zwei bemannten Kapseln besucht. 2013 stellte man sie ab und wollte zusehen, wie sie im Lauf der Jahre absinkt, dann sollte sie kontrolliert abstürzen. 2016 verlor man die Kontrolle (wobei das Peking zuletzt bestritt). China informierte die UN-Weltraumbehörde in Wien, seither wird die Flugbahn von einem Komitee der wichtigsten Weltraumbehörden unter Führung der ESA überwacht. Am Freitag flog Tiangong 1 in etwa 190 km Höhe. Seit 2016 ist ihr Nachfolger Tiangong2 im All. Auch das ist ein Probegerät für eine richtig große Raumstation, die um 2022 fertig werden soll.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2018)