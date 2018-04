„Ohne Tiere geht es nicht“

Jetzt im Frühjahr, wenn die Schafe niederkommen, bestimmt das Bündel mit Zetteln über Wohl und Weh von Traian Banea. Blickt der Bauer am Abend auf vollgeschriebene Blätter, hat er einen guten Tag hinter sich. Sind die Zettel blank geblieben, geht er mit Bauchschmerzen ins Bett. Dann ist nicht viel passiert im Stall, und das ist schlecht. Etwas passiert – das heißt, dass ein Lamm geboren wurde.

Frühmorgens geht er seine erste Kontrollrunde, schaut nach den trächtigen Tieren, da hat Banea selbst noch nichts im Bauch. Nach dem Abendessen kommt er noch einmal. An diesem Märztag holt er das Papierbündel schon am Nachmittag aus der Brusttasche und wedelt damit triumphierend wie mit einem Pack Geldscheine. Drei Zeilen hat er mit dem abgegriffenen Kugelschreiber vollgeschrieben. Es wird ein guter Tag werden.

Traian Banea ist ein rumänischer Bauer. Vor 16 Jahren hat der bullige Mann Soldatenuniform und Barett gegen Arbeitskittel und Wollmütze getauscht. Jetzt steht der 68-Jährige vor der ehemaligen Kolchose am Rande der Gemeinde Vurpăr in Siebenbürgen, rund dreißig Kilometer von Sibiu entfernt. Regen hat die Zufahrtsstraße in Matsch verwandelt, der Traktor noch aus sozialistischer Produktion kann nicht mehr vor und zurück. Von den Gebäudewänden blättert der Putz, aber das Dach lässt immerhin kein Wasser mehr durch. Hier, wo einst der Sozialismus die Bauern in die kollektive Arbeitsweise zwang, versucht Banea nun sein eigenes Glück.



60 Euro pro Bock. „Schau her! Man sieht an den Hörnchen, dass das ein Widder ist. Leider“. Er hat ein zitterndes Lämmchen aus der Herde gezogen, jongliert es in der einen Hand, während er nach dem Notizblock kramt. Vor zwei Tagen wurde es geboren, so steht dort, in zwei Monaten wird es die Herde verlassen. Es wird wohl den Weg in Richtung arabischer Welt nehmen, so wie viele andere rumänische Widder auch. Eine Million Tiere gehen jährlich allein nach Jordanien, weitere Ladungen etwa in den Irak und nach Libyen. Um je 250 Lei, rund 60 Euro, wird Banea seine Böcklein verkaufen. Das ist nicht viel, aber immerhin. Aus einem Mutterschaf holt er Milch für zwölf Kilogramm Käse pro Monat heraus. Der Bock hingegen gibt ihm nichts.



Kleine Herden. Rumänien hat mit knapp zehn Millionen Schafen nach Großbritannien und Spanien den drittgrößten Schafbestand der EU. Die meisten der Tiere leben auf traditionelle Art in kleinen Herden, werden im Frühjahr erst auf der Allmende rund um die Dörfer gehalten und später von Hirten auf die Alm getrieben. Banea betreibt mit seinen 100 Schafen und der Handvoll Kühe Viehwirtschaft wie vor 100 Jahren. So wie dreieinhalb Millionen weitere rumänische Kleinbauern auch. Doch: Die kleinen Parzellen, die arbeitsintensive, wenig automatisierte Bewirtschaftung, die veralteten Gerätschaften, der geringe Einsatz von Pestiziden – so sehr das Natur und Umwelt schont, konkurrenzfähig ist diese Praxis nicht. Überall bis in die Kleinstädte stehen Supermärkte mit Importware aus Westeuropa. Und die ist billiger.

„Die EU hat uns den Markt zerstört!“ Sándor Berecki ist aufgebracht. Es ist sieben Uhr morgens und er hat noch nichts verkauft. Seit einer Stunde steht der Bauer auf dem Viehmarkt in dem Dörfchen Band, 140 Kilometer von Baneas Stall in Vurpăr entfernt. Wie die meisten rumänischen Bauern hat er sich nicht auf eine Tierrasse oder Ackerbau spezialisiert, ist nicht Milchbauer, Schweinemäster oder Hühnerbrüter, sondern Bauer für alles.

Weil er zu geringe Mengen produziert, um an Handelsketten verkaufen zu können, steht er sich hier auf dem Markt seit vielen Jahren die Beine in den Bauch. Mit den anderen hat er aus Kleinlastern und rostigen Pkw einen Kreis gebildet – die Kofferräume offen nach hinten. Über dem Markt liegt der Geruch von Schweiß und Kot. In Hüfthöhe wird die Ware angeboten. Da liegt in der Lade eines alten Dacia ein Schaf mit zusammengebundenen Beinen: 70 Euro. Da drängt ein Schwein aus dem nächsten: 90 Euro. Da hält eine Frau frierend das letzte Huhn wie eine Bibel an die Brust gepresst. Sie hat fast alle Tiere schon verkauft.

Berecki hatte weniger Glück. Seine vier Ferkel quicken noch aus der Holzkiste, die er wie ein Schaufenster vor sich platziert hat. „Schau her, was für Prachtstücke ich hab, rund wie ein gutes Weib“, ruft er einem Passanten zu. Doch der hat bereits bei einem anderen zugeschlagen und zieht die Sau an den Vorderbeinen über das Gelände.

15 Millionen Schweine hat man 1989 in Rumänien noch geschlachtet. Heute sind es vier Millionen. In den Supermarktregalen finden sich Koteletts aus Deutschland und Faschiertes aus Frankreich, weniger als die Hälfte des Schweinefleisches wurde aus rumänischen Tieren geschnitten. 230.000 Tonnen Lebendschweine und Schweinefleisch werden jährlich importiert. „Wie sollen wir da überleben“, fragt Berecki zornig. Um einen Euro Aktionspreis pro Kilo geht das Fleisch über den Supermarkttisch, diese Summe hat Berecki schon längst in jedes der zehn Kilo seiner Ferkel investiert. Er packt die Tiere ins Auto. Seine Frau wird wieder enttäuscht sein an diesem Samstag.



Gescheitert an der Realität. 2016 hat Rumäniens Regierung versucht, mittels eines Gesetzes rumänische Produkte in die Supermärkte zu zwingen. Mindestens 51 Prozent der Lebensmittel in den Regalen sollten demnach aus Rumänien stammen. Das Gesetz scheiterte an der EU – sie sah den Binnenmarkt außer Kraft gesetzt – und an der Realität: Rumäniens Landwirtschaft hätte die Importware nicht ersetzen können. Nun versucht es die Führung in Bukarest mit Freiwilligkeit: Gerade hat sie ein Kampagne für Schaffleisch lanciert.

Banea wird weitermachen. So oder so. Er nimmt die Wollmütze vom Kopf, wischt sich mit dem Oberarm den Schweiß von der Stirn. Er blickt über die Herde, die sich über einen Berg Luzernen hermacht. Sie macht ihm Arbeit, bringt ihm kaum Geld. Aber „Ohne Tiere“, sagt er, „geht es nicht“. ?

