Christen aus aller Welt feiern in Jerusalem Ostern

Gläubige Christen aus aller Welt haben den Ostersonntag im Heiligen Land gefeiert. In der Grabeskirche in Jerusalem zelebrierte der lateinische Patriarch Pierbattista Pizzaballa die Messe zur Auferstehung von Jesus Christus. Auch in Kirchen in Bethlehem und der Umgebung wurden Ostergottesdienste gefeiert.

In ihrer gemeinsamen Osterbotschaft drückten die Oberhäupter der verschiedenen Kirchen in Jerusalem in diesem Jahr die Hoffnung auf Frieden aus. "Wir beten für alle, die leiden - in unserer Region und auf der ganzen Welt", hieß es darin. "Für Flüchtlinge, Asylsuchende und Vertriebene, für jene, die in Unterdrückung leben, für jene in Mangel und Entbehrung, für alle Opfer von Gewalt und Diskriminierung und all jene, die nach Gerechtigkeit und Versöhnung streben."

Die Grabkapelle in der Jerusalemer Kirche steht nach christlicher Überlieferung an dem Ort, an dem Jesus begraben wurde und wieder auferstand. Der lateinische Patriarch ist der höchste katholische Würdenträger im Heiligen Land.

Das vergangene Jahr war mit mehr als 3,6 Millionen Besuchern - viele davon christliche Pilger - ein Rekordjahr für den israelischen Tourismus. In diesem Jahr wurden die Osterfeiern überschattet von den blutigen Konfrontationen an der Gaza-Grenze, bei denen am Karfreitag mindestens 15 Palästinenser getötet und mehr als 1400 verletzt wurden. Hunderte Christen aus Gaza haben in diesem Jahr von Israel keine Reisegenehmigung für eine Pilgerreise nach Jerusalem erhalten.

