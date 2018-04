Arnold Schwarzenegger nach Herz-OP: "I'm back"

Kaliforniens Ex-Gouverneur und Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger hat sich nach einer überstandenen Herz-Operation zu Wort gemeldet. "I'm back!"(Ich bin zurück), verkündete der 70-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Twitter in Anlehnung an sein berühmtes "Terminator"-Filmzitat "I'll be back" (Ich komme wieder).

"Ich bin aufgewacht, und das ist ein Grund, dankbar zu sein." Der gebürtige Steirer dankte außerdem Ärzten und Krankenschwestern sowie seinen Fans für "alle netten Nachrichten". Schwarzeneggers Sprecher hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass der Schauspieler den Eingriff gut überstanden habe und seine ersten Worte "Ich bin zurück" gewesen seien.

Schwarzenegger war schon 1997 einmal am Herz operiert worden, als ihm eine Aortenklappe eingesetzt wurde. Diese musste laut seinem Sprecher nun planmäßig ersetzt werden.

(APA/dpa)