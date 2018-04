Dating-App gab HIV-Daten seiner Nutzer weiter

San Francisco. Die bei Homosexuellen beliebte Dating-App Grindr ist wegen der Weitergabe von Nutzerdaten an externe Unternehmen in die Kritik geraten. Grindr soll nach Angaben der norwegischen Forschungsinstitution Sintef unter anderem Informationen über den HIV-Status seiner User weitergegeben haben.

Brisant ist das auch deshalb, weil zugleich auch GPS-Daten (also Informationen über den Aufenthaltsstatus der User) sowie Telefon-ID und E-Mail-Adresse weitergereicht wurden. So ließe sich theoretisch ein Komplettprofil erstellen. Benutzer der Grindr-App sehen dagegen auf der Partnersuche weder die E-Mail-Adresse noch die Telefon-ID anderer User.

Grindr fühlt sich unfair behandelt

Grindr-Technologiechef Scott Chen erklärte, die Informationen seien an zwei Software-Entwickler weitergereicht worden, die sich um die Optimierung der App kümmern sollten. Es geht um eine neue Funktion, wonach sich Grindr-User von der App erinnern lassen, wie lange der letzte HIV-Test zurückliegt. Das sei branchenüblich. Man fühle sich deshalb „unfair“ behandelt. Die Dating-App habe auch niemals persönliche Nutzerdaten an Dritte verkauft und werde dies auch nie tun, sagte Grindr-Manager Chen in Anspielung auf den Facebook-Skandal.

Im März war bekannt geworden, dass Cambridge Analytics Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern auf mutmaßlich unlautere Art eingesetzt hatte, um den Wahlkampf von Präsident Donald Trump zu unterstützen. Seither bekam das Thema Datenschutz wieder mehr Aufmerksamkeit.

Grindr reagierte bereits auf die Kritik: Die Chefs der Dating-App stoppten die Weitergabe von Informationen über den HIV-Status der Nutzer an Dritte.

