Nach einer Mordserie in London warnt ein früherer leitender Polizeibeamter, dass die Londoner Polizei Scotland Yard die Kontrolle über die Straßen von London verloren zu haben scheint. Bereits über 50 Morde wurden in London allein seit Jahresanfang verübt. Und Victor Olisa, ehemaliger Polizeichef im multikulturellen und sozial unruhigen Stadtteil Tottenham, befürchtet nun einem Bericht der britischen Zeitung "Guardian" zufolge, dass die Gewalt noch zunehmen wird.

Zuletzt hatten am Montag bekannt gewordene Polizeistatistiken gezeigt, dass London die US-Metropole New York bei der Zahl der Morde 2018 erstmals übertroffen hat. Allein diese Woche traf es wieder vier Menschen, darunter einen 16-Jährigen und eine 17-Jährige, die in zwei verschiedenen Londoner Stadtteilen auf der Straße getötet wurden. Beide waren als Unbeteiligte in Gang-Kriegen zwischen die Fronten gekommen. Brutale Drogenkriege scheinen ein Hauptproblem zu sein, die meisten Ermordeten sind sehr jung.

Polizei soll Bürger um mehr Information bitten

"Communities sagen, sie sehen die Polizei nicht mehr", zitiert der "Guardian" den Polizisten Victor Olisa. Budgetkürzungen und zusätzliche Aufgabenbereiche für die Polizei würden die Beamten von den Straßen wegbringen und sie daran hindern, Informationen zu sammeln. "Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben den Eindruck, dass die Polizei die Kontrolle über die öffentlichen Räume und die Straßen verloren hat."

Olisa kritisierte auch das "Schweigen" von höheren Polizeibeamten. Es sei "betäubend". "Sie sollten sagen, dass wir mehr Informationen von den Bürgern brauchen"; und sie sollten über Aktivitäten und Ergebnisse informieren.

