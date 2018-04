Auto rast in Münster in Menschenmenge - mehrere Tote

In Münster im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Samstag ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gerast. Vier Menschen kamen dabei ums Leben, gab das Innenministerium bekannt. Darunter sei auch der mutmaßlicher Täter. Er habe sich vor Ort selbst gerichtet, teilte die Polizei mit. Nach weiteren Verdächtigen wird nicht gesucht. 30 weitere Personen wurden verletzt.

Zu den Hintergründen der Tat wurden vorerst keine Angaben gemacht. Auch, ob es sich um einen Anschlag gehandelt hat, lasse sich noch nicht sagen, hieß es seitens der Polizei. Die Lage sei noch zu "unübersichtlich", für derartige Aussagen. "Wir ermitteln in alle Richtungen."

In mehreren Tweets appellierte die Polizei außerdem: "Bitte keine Gerüchte" und "keine Spekulationen" zu verbreiten. "Damit unterstützt ihr uns." Allerdings verlautete aus Sicherheitskreisen: "Das Szenario ist so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen kann."

Nach Informationen der "Westfälischen Nachrichten" raste das Fahrzeug am Samstagnachmittag in eine Gruppe sitzender Menschen in der Münsteraner Altstadt.

In der Innenstadt war ein Großeinsatz im Gang. Feuerwehr, Rettungs- und Einsatzwagen der Polizei waren in der Innenstadt unterwegs. Auch mehrere Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Das Zentrum der nordrhein-westfälischen Stadt wurde teilweise abgeriegelt. Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, den Bereich - eine Gaststätte um den Bereich Kiepenkerl (siehe Infobox unten) - zu meiden.

#Kiepenkerl. Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden. Wir sind vor Ort. Weitere Informationen gibt es hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Mehrere deutsche Spitzenpolitiker äußerten sich zu dem Vorfall. Die Bundesregierung sprach den Opfern und ihren Angehörigen ihr Beileid aus. "Furchtbare Nachrichten aus Münster", schrieb die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Samstag auf Twitter. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen."

Justizministerin Katarina Barley (SPD) dankte auf Twitter den Rettungskräften. "Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären", schrieb sie. Dagegen ließ die Vize-Fraktionschefin der rechtspopulistischen AfD, Beatrix von Storch, erkennen, dass sie einen islamistischen Hintergrund der Tat vermutet. "WIR SCHAFFEN DAS!", twitterte sie, ergänzt um ein Emoticon in Zornesröte, die vielzitierte Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise.

Der Bürgermeister von Münster, Markus Lewe, meinte: "Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis."

Erst am Freitagabend war in der ostdeutschen Stadt Cottbus ein Geländewagen in eine Fußgängergruppe gerast. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Der Tatverdächtige soll unter Einfluss von Alkohol Polizisten beleidigt und rechtsgerichtete Parolen skandiert haben.

Münster und der Kiepenkerl Die Stadt Münster liegt im Norden Nordrhein-Westfalens und hat gut 300.000 Einwohner. Sie zählt mit mehr als 50.000 Studenten zu den wichtigsten Universitätsstädten Deutschlands. Zudem haben Gerichte und Verwaltungseinrichtungen des Bundeslandes sowie ein katholischer Bischof dort ihren Sitz. Der sogenannte Kiepenkerl ist ein bei Einheimischen und Touristen beliebter Treffpunkt inmitten enger Gassen. Es handelt sich bei ihm um eine Männerfigur mit Tragekorb, Pfeife, Knotenstock und Leinenkittel. Das Denkmal wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, originalgetreu wieder hergestellt und 1953 vom deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss eingeweiht. Die beiden umliegenden Traditionslokale heißen Großer Kiepenkerl und Kleiner Kiepenkerl. Bei gutem Wetter sitzen und stehen dort oft zahlreiche Menschen im Freien, im Winter gibt es ein Weihnachtsdorf.

(Red./APA/AFP/dpa)