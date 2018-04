Mossul: Wiederaufbau ohne Korruption

Der Gestank ist kaum auszuhalten, trotz Schutzmaske. Es ist der unverwechselbare Geruch von Leichen, der einem in der Altstadt von Mossul überall in die Nase steigt. Tausende von Toten liegen unter den Trümmern, obwohl die Stadt bereits vor acht Monaten vom Islamischen Staat (IS) befreit wurde. „Von so vielen Leichen, bis in die Zehntausende, geht ein unheimliches Gesundheitsrisiko aus“, sagt Mohammed al-Hamadani. „Das ist eines der dringendsten Probleme, das wir als Erstes lösen wollen.“



Der gebürtige Mossuler ist Präsident der NGO Botschafter des Friedens, die Spenden für den Wiederaufbau Mossuls sammelt. „Unser Projekt ist kein x-beliebiges“, erklärt al-Hamadani. „Wir wollen auf einer Welttournee um Geld- und Sachspenden werben und sie dann völlig transparent einsetzen.“ Nur so könne man die Korruption verhindern, die im Irak auf allen Ebenen grassiere. Die ganze Welt wisse, im Irak verschwinde einfach ein großer Teil der Spenden. „Bei uns dagegen“, behauptet der „Botschafter des Friedens“, „geht auch der letzte Cent in den Wiederaufbau von Mossul.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2018)