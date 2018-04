Polizei soll Anschlag auf Berliner Halbmarathon verhindert haben

Die Berliner Polizei hat nach Informationen der "Welt" einen Anschlag während des Halbmarathons in der deutschen Hauptstadt verhindert. Der Hauptverdächtige gehöre zum privaten Umfeld des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri und soll geplant haben, mit Messern Zuschauer und Teilnehmer der Veranstaltung zu töten. Die Polizei bestätigte am Sonntagnachmittag sechs Festnahmen: Es habe gemeinsame Durchsuchungen des Staatsschutzes und der Berliner Generalstaatsanwaltschaft gegeben, wobei die sechs Verdächtige festgenommen worden seien, erklärten die Beamten am Sonntag auf Twitter.

Unser Staatsschutz führte heute gemeinsam mit der @GStABerlin Durchsuchungen im Stadtgebiet durch. Hierbei kam es zu 6 Festnahmen. Weitere Informationen folgen.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 8. April 2018

Die Polizei #Berlin hat einen Anschlag während des Halbmarathons verhindert. Festgenommen wurden vier Männer, die geplant haben sollen, mit Messern Zuschauer und Teilnehmer zu attackieren, berichtet Michael Behrendt für @welt | #terrorismus #BerlinHalf https://t.co/3NdOul1Ufo — WELT Investigativ (@investigativ_de) 8. April 2018

