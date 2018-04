Sprengung ging schief: Siloturm rammte Bibliothek

Der 56 Meter hohe Silo sollte am vergangenen Freitag in der dänischen Stadt Vordingborg für einen Hotel- und Wohnungskomplex Platz machen und gesprengt worden. Doch die Aktion auf der Hauptstadt-Insel Seeland ging ziemlich daneben. Nach dem Knall schien es sich der Turm anders zu überlegen und kippte in eine nicht eingeplante Richtung und schrammte knapp am örtlichen Kulturzentrum samt Bibliothek vorbei, die zuvor sicherheitshalber evakuiert worden war. Ein Video von dem Vorfall ist auf Youtube zu finden.

Für Sprengmeister Kenneth Wegger unvorstellbar, wie er der "Schleswig-Holsteiner Zeitung" erzählte. Man habe alles getan, um dies zu verhindern. Der Sachschaden sei enorm. Vor allem die Innenräume dürften durch eine dicke Staubschicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Bürgermeister Michael Smed, bei der Sprengung dabei, sei jedenfalls froh, dass niemand verletzt wurde.

Die Zeitung zititert auch den sellvertretenden Vorsitzenden des Sprengtechnischen Verbandes Dänemarks, Johan Finsteen Gjødvad, der das Video des Unfalls gesehen hat. „Wenn man sich die Vorbereitungen ansieht, dann sollte er in die andere Richtung fallen. Es ist wirklich unglücklich, dass er sich falsch setzt und hintenüber stürzt“, sagte er. Und man sehe durch diesen Vorfall wieder, warum sicherheitshalber die gesamte Umgebung einer Sprengung evakuiert wird.

