Wintersturm in Neuseeland sorgt für Stromausfälle und Chaos

Nach einem heftigen Wintersturm mit Orkanböen und starkem Regen ist der Strom in rund einem Viertel aller Haushalte und Unternehmen in Neuseelands größter Stadt Auckland ausgefallen. "Bis zu 120.000 Immobilien sind derzeit ohne Strom", teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Stromversorgung für alle Haushalte wieder herzustellen, könne einige Tage dauern, so der Energiekonzern Vector.

In der Millionenstadt im Norden des Landes rissen starke Sturmböen Strommasten, Bäume und Hausdächer mit sich. Die Feuerwehren und Rettungsdienste waren im Dauereinsatz: Über Nacht erhielten sie nach eigenen Angaben mehr als 1600 Anrufe. Mindestens 20 Schulen und Kindertagesstätten in Auckland wurden am Mittwoch wegen des Sturms geschlossen. Viele Flüge von und nach Auckland wurden verschoben, umgeleitet oder gestrichen. Die stärkste Böe erreichte nach Angaben des Wetterdienstes eine Geschwindigkeit von 213 Stundenkilometern.

