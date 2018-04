Algerien: Mehr als 100 Tote bei Flugzeugabsturz befürchtet

In Algerien ist laut arabischen Medien ein Militärflugzeug abgestürzt. Die algerische Nachrichtenseite "Ennahar Online" berichtete am Mittwoch, die Maschine russischer Bauart sei in der Provinz Blida im Norden des Landes verunglückt. Die Seite stützte sich dabei auf Augenzeugenberichte. Es sollen sich mehr als 100 Soldaten an Bord befunden haben.

Laut der amtlichen Nachrichtenagentur APS ereignete sich das Unglück kurz nach dem Start von einem Luftwaffenstützpunkt nahe der Hauptstadt Algier. Demnach handelte es sich um eine Iljuschin II-76, die etwa 120 Passagiere an Bord nehmen kann. Gesicherte Angaben über Opfer gab es bisher nicht.

Einzelnen Berichten zufolge sollen sich sogar bis zu 200 Armeeangehörige an Bord des Flugzeugs befunden haben. Zumeist war aber von rund 100 Soldaten in der Maschine die Rede.

Auf TV-Bildern vom Absturzort nahe dem Luftwaffenstützpunkt Boufarik waren ein in Flammen stehendes Flugzeugwrack zu sehen und Rettungswagen auf einem Feld. Boufarik liegt rund 30 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Algier. Das Unglück ereignete sich offenbar kurz nach dem Start, hieß es.

