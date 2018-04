Algerien: Ministerium bestätigt 257 Tote bei Flugzeugabsturz

Beim Absturz einer Militärmaschine in Algerien sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums 257 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien zehn Besatzungsmitglieder und 247 Passagiere, mehrheitlich Militärs und ihre Familienangehörigen, teilte das Ministerium am Mittwoch in Algier mit.

Laut der amtlichen Nachrichtenagentur APS ereignete sich das Unglück kurz nach dem Start von einem Luftwaffenstützpunkt nahe der Hauptstadt Algier. Demnach handelte es sich um eine Iljuschin II-76, allerdings war davon die Rede, dass die Maschine nur etwa 120 Passagiere an Bord nehmen könne.

Auf TV-Bildern vom Absturzort nahe dem Luftwaffenstützpunkt Boufarik waren ein in Flammen stehendes Flugzeugwrack zu sehen und Rettungswagen auf einem Feld. Boufarik liegt rund 30 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Algier. Das Unglück ereignete sich offenbar kurz nach dem Start, hieß es.

