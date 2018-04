Pech für zwei Diebe: Polizei-Spezialeinheit feierte im Lokal

Größtmögliches Pech für zwei Taschendiebe in Dortmund: Ausgerechnet bei der Abschiedsfeier eines leitenden Bundespolizisten der Taschendiebstahlsfahndung mit 20 Kollegen wurden sie am Dienstag in einem Lokal von den Beamten auf frischer Tat ertappt, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten nahmen die beiden umgehend fest.

Die zivil gekleideten Fahnder war den Angaben zufolge zusammengekommen, um ihren langjährigen Leiter mit einem Fest in den Ruhestand zu verabschieden. Im Außenbereich der Gaststätte hielten sich zufällig auch zwei Taschendiebe auf, die sofort von mehreren Fahndern als "alte Kunden" erkannt wurden.

Da sich die beiden auffällig für die Handtaschen von Gästen interessierten, nahmen sich zwei Beamte eine "Auszeit" von der Abschiedsfeier. Sie observierten die beiden Männer und schnappten sie bald nach dem Diebstahl eines Smartphones.

(APA/AFP)