Frau und Kind in S-Bahnhof erstochen

Hamburg. In einem S-Bahnhof in der Hamburger Innenstadt kam es am Donnerstagvormittag zu einer brutalen Bluttat: Ein Mann stürzte sich mit einem Messer auf eine Frau, die mit einem kleinen Kind unterwegs war, und stach beide nieder. Das Kind, nach ersten Erkenntnissen ein ein Jahr altes Mädchen, starb noch an Ort und Stelle; die Mutter (34) erlag ihren Verletzungen wenig später im Krankenhaus.

Die Bluttat geschah im Bereich des belebten unterirdischen S-Bahnhofs Jungfernstieg. In der Nähe befinden sich Einkaufsstraßen, die bei Touristen beliebte Binnenalster und das Rathaus. Einige Passanten wollen gesehen haben, dass der Mann gezielt versucht habe, Frau und Kind die Kehle durchzuschneiden.

Täter rief selbst die Polizei

Der Täter, ein 33-jähriger Mann aus dem nordafrikanischen Staat Niger, rief indes nach der Tat selbst gegen elf Uhr die Polizei an und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er sei der Vater des Kindes, gab er an, dessen Muter war eine gebürtige Deutsche.

„Viele Details sind momentan noch für uns völlig unklar“, sagte Polizeisprecher Timo Zill am Donnerstagnachmittag; der Mann habe die Frau und das Mädchen „sehr gezielt und sehr massiv angegriffen“. Von den vielen Zeugen, die die Tat beobachtet haben, wurden einige sowie die Ersthelfer wegen der brutalen Eindrücke am Schauplatz psychologisch und seelsorgerisch betreut. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2018)