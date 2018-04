Deutschland: Mann entriss fremder Familie Kind und sprang vor Zug

Erneut hat sich an einem deutschen Bahnhof ein unfassbarer Vorfall zugetragen: Am Donnerstagabend - wenige Stunden nachdem ein vor fünf Jahren als Flüchtling aus dem Niger eingereister Mann (33) in einem Hamburger S-Bahnhof seine deutsche Ex-Lebensgefährtin (34) und die gemeinsame einjährige Tochter in aller Öffentlichkeit mit einem Messer getötet hatte - hat sich am Hauptbahnhof in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) ein Mann aus heiterem Himmel ein fremdes fünfjähriges Kind geschnappt und sprang mit ihm auf die Gleise vor einen einfahrenden Zug.

Die Sache ging dennoch glimpflich aus: Letztlich wurden der aus Indien stammende 23-jährige Täter und der kleine Bub wie durch ein Wunder nicht bzw. nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die aus Wuppertal stammenden Eltern standen am Donnerstag kurz nach 18 Uhr mit ihren drei Kindern (die beiden anderen Geschwister sind ein und drei Jahre alt) auf einem Bahnsteig, als sich der Fremde langsam näherte, wortlos den Fünfjährigen packte, ihn mitschliff und auf dem Gleisbett Richtung Zug rannte. Die vor Schreck versteinerten Eltern und andere Zeugen mussten zusehen, wie sich der Inder mit dem Kind noch zwischen die Schienen legte, allerdings in Längsrichtung - daher wurden sie von dem Zug, der letztlich noch einige Meter weit über die beiden hinwegrollte, mit den Rädern nicht erfasst.

Zeugen hielten den unverletzten 23-Jährigen (nach anderen Quellen ist er 24) bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Kind erlitt leichte Schürfwunden und wurde psychisch schwer getroffen. Die Polizei ermittelt wegen eines geplanten Tötungsdelikts.

Suizidversuch? Protestakt?

Das Motiv indes war vorerst unklar: Die Ermittler vermuten einen erweiterten Suizidversuch, wie die Polizei am Freitag erklärte. Weil der Mann sich und das Kind aber längs - sprich fürs Überleben "günstig" - zwischen die Schienen gelegt hatte, könnte es sich auch um einen "symbolischen Protestakt" gehandelt haben.

Der Täter ist wegen allerhand kleinerer Delikte polizeibekannt und lebte zuletzt in Gelsenkirchen. Nach Informationen deutscher Medien soll der Inder im Jahre 2010 als angeblicher Flüchtling eingereist sein. Obwohl sein Asylverfahren negativ ausging, bekam er offenbar eine Aussetzung der Abschiebung - bis zum 12. Mai 2018.

Bluttat von Hamburg: Es ging ums Sorge- und letztlich Aufenthaltsrecht

Hinsichtlich der Bluttat von Hamburg vom Donnerstag wurde indes bekannt, dass es dabei vordergründig um einen Sorgerechtsstreit gegangen war. Erst am Tag zuvor soll es deswegen eine Anhörung vor einem Amtsgericht gegeben haben, der Nigrer hatte nämlich das Sorgerecht für seine kleine Tochter beantragt. Laut eines Gerichtssprechers sei ihm aber signalisiert worden, dass er es nicht bekommen werde; eine positive Entscheidung hätte sich günstig auf sein Aufenthaltsrecht in Deutschland ausgewirkt, nun aber musste er damit rechnen, das befristete Aufenthaltsrecht zu verlieren und 2019 abgeschoben zu werden.

Die verstorbene Mutter hatte laut deutschen Medien übrigens vier weitere Kinder von unterschiedlichen Vätern, die nun vom Kinder- und Jugendnotdienst betreut würden.

(APA/red.)