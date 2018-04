Afrikas Karikaturisten: Kämpfer mit spitzer Feder

An seinem schrägen Zeichentisch, wo an den Seiten Farbe aus mehreren Jahrzehnten haftet, überlegt Jonathan Shapiro. Wie kann er die Stimmung in Südafrika auf eine Karikatur verknappen? Was überwiegt: die Nachwehen der Korruption unter dem im Februar zurückgetretenen Präsidenten Jacob Zuma? Oder die Aufbruchsstimmung unter Cyril Ramaphosa, dem Neuen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)