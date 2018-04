Turbinenexplosion: Frau in USA fast aus Flugzeug gesaugt

Dramatische Szenen spielten sich auf einem Inlandsflug von New York nach Dallas in Texas ab: Etwa 20 Minuten nach dem Start explodierte das linke Triebwerk einer Boeing 737 der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines. Die Maschine musste in der US-Großstadt Philadelphia notlanden. Bei der Explosion wurde eine Frau zunächst von Teilen der zerstörten Turbine getroffen und danach fast aus dem Fenster gerissen. Sie dürfte an ihren Verletzungen erlegen sein.

Nach der Explosion schlugen die Trümmer in den Rumpf des Flugzeugs und zerstörten dabei ein Fenster. Dabei entstand eine Sogwirkung - das Flugzeug mit 144 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern befand sich bereits auf etwa zehn Kilometern Höhe - die die Frau nahezu mitgerissen hätte. Andere Fluggäste hätten sie festgehalten, berichteten mitreisende Passagiere dem Sender CNN und auf Facebook.

Der Augenzeuge Marty Martinez postete ein Video von dem Vorfall auf der Kurznachrichtenplattform Twitter. Nach der Explosion habe das Flugzeug rasch an Höhe verloren, schrieb Martinez. "Es hat sich angefühlt wie ein freier Fall." Er habe gedacht, sterben zu müssen.

Vídeo grabado F#1380, B737 Southwest que iba de LGA - DAL por Marty Martinez residente de DALLAS compro WiFI online pensando que eran sus últimos momentos, Una turbina exploto en pleno vuelo rompiendo una ventanilla y causando despresurizacion de cabina ,1 persona herida pic.twitter.com/aOrFXN3ImA — Hector Hernandez (@hector_smart) 17. April 2018

Anerkennung für Pilotin

Nach der Sicherheitslandung des Flugzeugs bestätigten die Behörden einen Todesfall. Berichten lokaler Medien zufolge handelt es sich dabei um die zuvor verletzte Frau, dies wurde aber offiziell nicht bestätigt. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten sieben Menschen leichte Verletzungen, sie mussten aber nicht im Krankenhaus behandelt werden.

In sozialen Netzwerken erhielt die Pilotin des Fluges große Anerkennung. Tammy Jo Shults habe einen herausragenden Job getan, die Maschine unter diesen Umständen sicher zu landen. Nach Angaben der Webseite Heavy.com war Shults unter den ersten Kampfpilotinnen der Navy, die in die zivile Luftfahrt wechselten.

>>> Bericht auf CNN.

(APA/AFP/dpa)