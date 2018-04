Schießerei an US-Highschool: Schüler in Knöchel geschossen

In einer Schule in Ocala, im US-Bundesstaat Florida, hat sich Freitagvormittag Ortszeit eine Schießerei ereignet. Dabei wurde ein Schüler verletzt, heißt es aus dem Büro des Bezirkssheriffs. Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden. Dem Verletzten sei in den Knöchel geschossen worden, sagte Kevin Christian, Sprecher der Marion Public Schools. Die Behörden baten Anrainer, die Umgebung der Forest High School zu meiden. Eltern sollten zur First Baptist Church von Ocala kommen, um ihre Kinder abzuholen. Die Schüler sollen per Bus dorthin gebracht werden, berichtet CNN.

Am Freitag, dem Tag der Schießerei, sollte eine nationale Kundgebung an Schulen gegen Waffengewalt stattfinden - ein sogenannter "Walkout". Die Tat in Ocala geschah nur zwei Monate nach dem Massaker an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, wo 17 Schüler und Lehrer ums Leben kamen.

(Red.)