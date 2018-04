Und dann kam das Wasser aus allen Richtungen: Hunderttausende Pendler, die wie jeden Montag auf dem Weg in die Arbeit in Midtown Manhattan waren, trauten ihren Augen nicht. Mehrere U-Bahn-Stationen standen unter Wasser, von den Decken troff es wie aus Kübeln, und die Treppen Richtung Straße verwandelten sich in gefährliche Wasserfälle. „Willkommen in der Hölle“, schrieb ein Pendler auf Twitter, und das nächste Kapitel im langen Buch über New Yorks kaputte U-Bahn war aufgeschlagen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2018)