Iran: Ex-Staatsanwalt nach wochenlanger Flucht verhaftet

Der umstrittene ehemalige iranische Staatsanwalt Saeed Mortazavi ist nach wochenlanger Flucht verhaftet worden. Nach Angaben von Mizan, dem Nachrichtenportal der iranischen Justiz, wurde er am Sonntag ins Gefängnis gebracht. Mizan gab nicht an, wo sich Mortazavi in den vergangenen Wochen versteckt hatte.

Der enge Vertraute von Ex-Präsident Mahmoud Ahmadinejad war im vergangenen Jahr zu zwei Jahren Gefängnis und 135 Peitschenhieben verurteilt worden. Außerdem darf er lebenslang nicht mehr als Jurist arbeiten. Ihm wurden Amtsmissbrauch und Veruntreuung in Milliardenhöhe vorgeworfen. Zudem soll er am Tod von drei politischen Gefangenen beteiligt gewesen sein. Als Staatsanwalt hatte er auch andere Oppositionelle strafrechtlich verfolgt und mehrfach reformorientierte Tageszeitungen schließen lassen.

International wurde Mortazavi im Zusammenhang mit dem Tod der iranisch-kanadischen Fotojournalistin Zarah Kazemi im Jahr 2003 bekannt. Kazemi hatte bei einem vermutlich von Mortazavi geführten Verhör einen Schlag auf den Kopf bekommen und war dann an einer Hirnblutung gestorben. Sie war festgenommen worden, weil sie Außenaufnahmen vom berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran gemacht hatte.

