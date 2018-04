Drei Tote bei Schusswaffenangriff in US-Stadt Nashville

Ein bewaffneter Angreifer hat am Sonntag in einem Restaurant am Stadtrand von Nashville im US-Staat Tennessee drei Menschen erschossen. Mindestens vier weitere Personen wurden bei dem Angriff verletzt, teilte die Polizei mit.

Der Schütze drang demnach nackt gegen 3.25 Uhr Ortszeit in das Restaurant im Vorort Antioch ein. Einer der Gäste habe ihm schließlich sein Gewehr entwinden können.

"Er war nackt und trat zu Fuß die Flucht an", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Es handelte sich bei dem flüchtigen Angreifer um einen weißen Mann mit kurzen Haaren.

