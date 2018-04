Verschnürte Leiche in Rhein-Herne-Kanal in Deutschland entdeckt

Unbekannte haben eine zum Paket verschnürte Leiche in den Rhein-Herne-Kanal im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen geworfen. Eine Kanufahrerin habe am Sonntag den grausigen Fund gemacht, teilten die Polizei in Essen und die Staatsanwaltschaft Duisburg mit. Mit Hilfe der Wasserschutzpolizei sei der Leichnam geborgen worden.

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Der Leichnam wurde zur Obduktion in die Rechtsmedizin gebracht.

(APA/AFP)