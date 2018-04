Bub stiehlt Kreditkarte der Eltern und fliegt nach Bali

Nach einem Streit mit seiner Mutter ist ein 12-jähriger Bub aus Sydney (Australien) alleine nach Bali geflogen und hat in einem Hotel eingecheckt.

Wie der Guardian berichtet, hatte der Bub nach einem Streit mit seiner Mutter die Kreditkarte seiner Eltern dazu benutzt, um einen Flug nach Bali zu buchen. Im Internet fand er eine Fluglinie, die Kinder in seinem Alter ohne Begleitung von Erwachsenen mitnimmt. Unter einem Vorwand gelang es ihm außerdem, von seiner Großmutter seinen Reisepass zu bekommen.

Bub checkte im Hotel ein

Statt in die Schule fuhr er mit dem Roller zum Bahnhof, nahm den Zug zum Flughafen und flog über Perth nach Indonesien. Dort checkte er im All Seasons Hotel ein und gab an, dass seine Schwester noch nachkommen werde.

Nachdem die Schule seine Eltern verständigt hatte, wurde er schließlich auf Bali gefunden - seine Mutter flog auf die indonesische Insel, um ihn abzuholen. Zu Medien sagte sie, ihr Sohn höre das Wort "Nein" nicht gerne.

(red. )