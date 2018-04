Auto rast in Fußgänger: Tote in Toronto befürchtet

Ein Lieferwagen ist in der kanadischen Metropole Toronto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei mehrere Menschen erfasst. Nach Angaben von Augenzeugen sind dabei mindestens zwei Menschen getötet worden. Der Sender CNN berichtet unter Berufung auf Augenzeugen von "mehreren Toten". Der Fahrer wurde bereits kurz nach dem Vorfall festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Weitere Verdächtige gebe es nicht.

Auf Twitter sprach die Polizei zunächst von acht bis zehn Verletzten, erklärte aber später, weder die genaue Zahl noch die Art der Verletzungen sei klar. Ob es sich um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelte, ist noch unklar. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei um 13.27 Uhr Ortszeit (19.27 Uhr MESZ) im Stadtzentrum.

Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau sagte vor Journalisten, dass die Behörden den Vorfall untersuchten. Weitere Informationen sollten so schnell wie möglich bekanntgegeben werden. Die Sicherheitskräfte sperrten die Gegend ab. In Toronto ging am Montag ein G-7-Außenministertreffen zu Ende. Der Treffpunkt der Politiker lag laut lokalen Medienberichten allerdings rund 30 Kilometer weit vom Tatort entfernt.

Die Unglücksstelle im Stadtteil North York – APA/AFP/GETTY IMAGES/Cole Bursto

(APA/dpa/AFP/Reuters)