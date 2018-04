Großbritannien: Lebenskampf eines Zweijährigen wird zum Rechtsstreit

Es war ein kleines Wunder für die Eltern des zweijährigen Alfie Evans: Er atmete ohne Hilfe. Nachdem Ärzte in Großbritannien die lebenserhaltenden Maßnahmen für den schwerkranken Buben am Montag abgeschalten hatten, arbeitete die Lunge des Kindes auch ohne Maschine. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte einen Antrag der Eltern auf Fortführung der Maßnahmen zuvor abgelehnt.

Die Ärzte seien "baff" gewesen, als klar geworden sei, dass Alfie selbst atmen könne, sagte Vater Tom Evans am Dienstag der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Später sei die Zufuhr von Sauerstoff und Wasser wieder gestartet worden - das Kind atme aber weiterhin selbst.

Alfie leidet an einer neurologischen Krankheit, die noch nicht klar diagnostiziert ist. Britische Richter sehen lebenserhaltende Maßnahmen als sinnlos an, weil das Gehirn des Kindes durch die Krankheit fast vollständig zerstört sein soll. Alfies Ärzte am Alder Hey Hospital in Liverpool bezeichnen eine Verlängerung seines Leidens als unmenschlich.

Papst appelliert an Öffentlichkeit

Zuletzt hatte am Freitag auch das oberste britische Gericht (Supreme Court) eine Beschwerde der Eltern zurückgewiesen. Bei dem Krankenhaus war es am Montagabend zu tumultartigen Szenen gekommen, als Unterstützer der Eltern versuchten, den Empfang zu stürmen. Sie wurden von der Polizei zurückgedrängt.

Die Eltern des Buben wollen, dass ihr krankes Kind in der päpstlichen Kinderklinik Bambino Gesu in Rom behandelt wird. Sie erhalten dabei Unterstützung vom Vatikan und von den italienischen Behörden. Die Regierung in Rom hat inzwischen angekündigt, Alfie die italienische Staatsbürgerschaft zu geben. Man hoffe, dass Alfie so "umgehend" nach Italien gebracht werden könne, teilte das Außenministerium am Montag mit. Ob das gelingt, war zunächst ungewiss.

Auch der Papst richtete am Montag einen Appell an die Öffentlichkeit. Er dankte über Twitter für die Gebete und die Solidarität für das Kind und bekräftigte seine Bitte, den Eltern mehr Zeit für neue Behandlungsmöglichkeiten zu geben.

(APA/dpa)