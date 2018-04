Inuka, der tropische Eisbär aus Singapur, ist tot

Inuka, der erste in den Tropen geborene Eisbär, ist im Alter von 27 Jahren im Zoo von Singapur gestorben. Er litt schon seit Jahren an Arthritis, Zahnproblemen und Ohrinfektionen und wurde am Mittwoch eingeschläfert.

Der Eisbär kam am 26. Dezember 1990 in Singapur zur Welt: Seine Eltern, Nanook und Sheba, kamen 1978 aus Kanada und Deutschland in den Tiergarten von Singapur. Inukas Vater Nanook starb 1995 mit 18 Jahren, seine Mutter Sheba vor sechs Jahren mit 35.

Mit seinen 27 Jahren war Inuka für Eisbärenverhältnisse sehr alt, umgerechnet in Menschenjahren immerhin 70. Die durchschnittliche Lebenserwartung in freier Wildbahn beträgt zwischen 15 und 18 Jahren.

Inuka: Der Eisbär mit dem grünen Fell

Für Aufsehen sorgte sein Fell, das sich 2004 plötzlich grün färbte. Die Ursache dafür sollen Algen gewesen sein, gab der Tiergarten an. Um ihn wieder weiß zu bekommen, wurde sein Fell sogar mit Wasserstoffperoxid gebleicht. Das löste eine Diskussion über die Haltung von Polarbären in tropischen Regionen und Zoos aus.

Tierschutzorganisationen kritisierten, dass das größte Raubtier der Welt in Gefangenschaft nicht den benötigten Auslauf bekäme. Auch das tropische Klima mache ihm zu schaffen. Die Bedürfnisse des Tieres würden völlig missachtet, kritisierte Chris Draper, Vorstand der britischen Tierschutzorganisation Britain's Born Free Foundation.

Das Ende einer Ikone

Der einzige tropische Eisbär war eine regelrechte Ikone in Singapur. Zoo-Besucher setzten sich in sozialen Netzwerken dafür ein, Inuka eines natürlichen Todes sterben zu lassen. Der Zoo schläferte ihn dennoch ein. "Es ist gütiger, ihn von seinen Leiden zu erlösen", sagte Cheng Wen-Haur, ein Sprecher des Zoos.

Wegen der Diskussionen über die Haltung des "Ursus Maritimus" (lat. für Eisbär) wird Inuka der letzte Eisbär in Singapur gewesen sein.

(Reuters/bru)