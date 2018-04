U-Boot-Mord: Erfinder Madsen zu lebenslanger Haft verurteilt

Im spektakulären Mordprozess um den Tod einer Journalistin in einem U-Boot ist der dänische Erfinder Peter Madsen zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Kopenhagener Gericht verurteilte den als exzentrisches Genie bekannten Mann am Mittwoch zu lebenslanger Haft.

Das Gericht folgte mit seiner Entscheidung am Mittwoch der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der 47-Jährige wurde schuldig befunden, die 30-jährige Schwedin Wall im August vergangenen Jahres auf seinem U-Boot sexuell missbraucht, ermordet und zerstückelt zu haben. Ihre Leiche fand man in Einzelteilen Tage und Wochen später im Meer.

Was genau an Bord des U-Boots passiert ist, iließ sich auch in dem Prozess nicht exakt klären. Sicher ist lediglich, dass der Erfinder die 30 Jahre alte Journalistin am 10. August 2017 für ein Interview mit auf sein U-Boot nahm. Am nächsten Tag sank das U-Boot, Madsen wurde allein aus dem Wasser gefischt.

Madsen wies Vorwürfe zurück

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 47-Jährige in der "Nautilus" eine Sexfantasie auslebte. Er soll Wall gefesselt und mit einem spitzem Werkzeug wieder und wieder auf die Frau eingestochen haben. Die Ermittler vermuten, dass ihre Schmerzen ihn erregten, denn sie fanden Sperma in seiner Unterhose. Danach soll Madsen die junge Frau getötet haben - wie genau, konnten die Rechtsmediziner nicht feststellen.

Wahrscheinlich, sagt die Staatsanwaltschaft, habe er sie enthauptet. Das würde zu grausamen Videos von Hinrichtungen und Enthauptungen passen, die man auf Madsens Festplatte fand und die er noch kurz vor dem Vorfall im Internet anschaute.

Madsen beschrieb den Tod der Journalistin als tragischen Unfall. Nach einem Tauchgang habe sich ein Ventil nicht richtig geöffnet. Wall sei deshalb an Abgasen erstickt, als er selbst an Deck des Bootes arbeitete. Experten waren vor Gericht unterschiedlicher Meinung, ob diese Erklärung technisch plausibel ist. Es war bereits die dritte Version, die Madsen den Ermittlern auftischte. Mit den beiden anderen, sagte er aus, habe er Walls Familie vor der grausamen Realität schützen wollen. Anfang September hatte Madsen behauptet, eine 70 Kilo schwere Luke sei der 30-jährigen Kim Wall auf den Kopf gefallen.

