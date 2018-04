Mutmaßlicher Serienmörder "Golden State Killer" gefasst

Mehr als 30 Jahre nach einer Serie von Morden und Vergewaltigungen in Kalifornien hat die Polizei möglicherweise den Täter gefasst. Der heute 72-jährige Joseph James DeAngelo wurde am Dienstag in seiner Wohnung in Citrus Heights, einem Vorort von Sacramento, festgenommen. Dies gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in der kalifornischen Hauptstadt am Mittwoch bekannt.

Jahrzehntelang hatten die Ermittler nach dem sogenannten "Golden State Killer" gesucht. Der Mann konnte jetzt durch DNA-Tests mit Spuren von den Tatorten überführt werden, wie es heißt. Er wurde zunächst in zwei Mordfällen angeklagt.

Mehr als 45 Vergewaltigungen

Der frühere Polizist steht im Verdacht, in den 1970er und 1980er Jahren zwölf Morde, mehr als 45 Vergewaltigungen und über 120 Einbrüche begangen zu haben. Oft stellte er Frauen nach, die alleine Zuhause waren. Die zehnjährige Verbrechensserie hatte 1976 mit der Vergewaltigung einer 18-Jährigen im nordkalifornischen Bezirk Sacramento begonnen. Die meisten Morde wurden in Südkalifornien verübt.

Das grausame Vorgehen des Täters versetzte den Westküstenstaat ein Jahrzehnt lang in Angst und Schrecken. Der maskierte Mann überraschte häufig seine schlafenden Opfer in ihren Häusern, fesselte den Ehemann, vergewaltigte die Frauen und brachte sie danach um.

(APA/dpa)