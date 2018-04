Die Stadt des Transits und der Sünde

Sie sehen fast gespenstisch aus, wie sie auf dem dunkelblauen Mittelmeer durch den Morgendunst gleiten: riesige Containerschiffe, turmhoch beladen. Ihr Ziel ist Tanger Méditerranée an der marokkanischen Küste, der zweitgrößte Hafen Afrikas – ein Hafen der Superlative. 2017 wurden in Tanger-Med 5,3 Millionen Tonnen an Gütern aus 174 Häfen in 74 Ländern abgefertigt. Die Fähren transportierten 2,8 Millionen Passagiere zwischen Afrika und Europa. Dazu kamen 430.000 Fahrzeuge, sechs Millionen Tonnen Gas und Erdöl. Und jedes Jahr wird es mehr. Bald schon will man die wichtigste Anlegestelle des afrikanischen Kontinents sein – und danach auch Nummer eins in Europa werden.

("Die Presse am Sonntag", Print-Ausgabe, 29. April 2018)