A4-Schlepper-Drama: "Ich bin kein gnadenloser Verbrecher"

Der Hauptangeklagte im Prozess um den Tod von 71 Flüchtlingen, die 2015 in einem auf der A4 bei Parndorf abgestellten Lkw entdeckt worden waren, hat am Mittwoch in der ungarischen Stadt Kecskemet erneut den Mord-Vorwurf zurückgewiesen. "Ich schwöre bei Gott, dass ich diese Tragödie nicht wollte, die ein Unfall war", zitierte der Richter aus einer schriftlichen Erklärung des Afghanen.

Schuldig bekannte sich der 31-Jährige der Schlepperei. Der Mann gab seine Stellungnahme schriftlich ab, weil er "unüberlegte" Aussagen vermeiden wollte. Die Anweisung an den Lkw-Lenker, die Leichen in Deutschland in einen Wald zu werfen, habe er unüberlegt gegeben. "Ich bin kein gnadenloser Verbrecher", betonte der Hauptangeklagte in seiner Erklärung. "Ich habe noch nie ein Tier gequält, einen Menschen getötet."

Er beteuerte erneut, nichts von Sauerstoffproblemen im Lkw gewusst zu haben. "Denn ich helfe, wenn ein Mensch in Gefahr ist", sagte er. Zum Lärm im Kühl-Lkw meinte er, dabei hätte es sich auch um einen Streit unter Frauen handeln können. Das sei "charakteristisch bei Schleppungen".

Afghane gibt Lenker die Schuld an Tragödie

Dabei ging es in der Regel um Essen, Trinken oder Belästigung durch Männer. Der Afghane gab die Schuld an der Tragödie dem Lenker des Schwerfahrzeugs. Denn es gab "keinen Befehl", dass dieser nicht anhalten oder die Tür öffnen hätte dürfen.

Der 31-Jährige erinnerte an die Aussage des Chauffeurs, er sei vor der österreichischen Polizei geflohen und hätte das Fahrzeug mit den Insassen zurückgelassen. Der Afghane fragte sich, ob sein Komplize nicht daran gedacht hätte, dass die Menschen hinter den verschlossenen Türen verhungern und verdursten könnten. Der Lenker habe bereits gewusst, dass die Flüchtlinge tot sind, behauptete der Bandenchef.

Hätte Polizei Tragödie verhindern können?

"Wäre ich Begleiter gewesen, wäre die Tragödie nicht passiert." In der vorgelesenen Erklärung des Hauptangeklagten hieß es weiters, er sei "nur drei bis vier Mal" Begleiter einer Schlepperfahrt gewesen und nur ab und zu nach Österreich gefahren, um Geld aus Schleppungen dorthin zu bringen - wohin, blieb offen.

Ebenfalls Gegenstand der Verhandlung waren erneut die Abhörprotokollen über Gespräche der Angeklagten während der Todesfahrt. Im Raum stand der Vorwurf, die mithörende Polizei hätte die Tragödie verhindern können. Allerdings wurden die Gespräche nicht simultan übersetzt. Wie eine Dolmetscherin für Bulgarisch aussagte, hatte sie die Protokolle zum Übersetzen erst im November, also Monate nach dem Tod der Migranten, erhalten.

In dem Prozess sind insgesamt 14 Personen - elf Bulgaren, zwei Afghanen sowie ein bulgarisch-libanesischer Staatsbürger - angeklagt. Sie sollen Schuld am Erstickungstod der Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und dem Irak sein. Unter den 71 Todesopfern waren vier Kinder. Drei der 14 Angeklagten sind noch auf der Flucht. Seit Juni 2017 wird in Kecskemet verhandelt, weil die Migranten auf ungarischem Staatsgebiet ums Leben kamen.

(APA)